Son Dakika | Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng şoku!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı yaşadığı açıklandı.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi.

Ağrıları süren yıldız oyuncunun tedavisine devam edildiği aktarıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur.



Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng’in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir.

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