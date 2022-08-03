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Son dakika: Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou kalıyor, Philippe Keny gelmiyor | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Futbol
Son dakika: Beşiktaşta Kevin N’Koudou kalıyor, Philippe Keny gelmiyor | Transfer haberi
İsmail ER

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Fransız futbolcunun takımla devam edeceğini açıkladı. N’Koudou’nun kalması nedeniyle Bandırmalı oyuncunun transferini askıya aldıklarını belirten Beşiktaşlı idareci, uzun süredir adı geçen Young Boys’lu Christian Fassnacht’ın da gündemde olmadığını söyledi.

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, gelecekler ve gidecekleri iddia edilen oyuncular başta olmak üzere siyah beyazlı takımın gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

· Emirhan İlkhan: Torino ile temaslar sürüyor. İtalyan ekibi henüz 4.5 milyon Euro’luk bonservis ücretini ödemedi.

KEREM ATAKAN iÇiN GÖRÜŞME SÜRÜYOR

· 8 numara: Orta sahada 8 numara pozisyonunda oynayabilen 2 oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin ve kulübü ile görüşüyoruz.

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iSMAEL, SERDAR’DAN MEMNUN DEĞiL

· Kevin N’Koudou: Yeni sezonda da takımda kalacak. Bu nedenle Philippe Keny transferi askıya alındı.

· Christian Fassnacht: Young Boys forması giyen Christan Fassnacht gündemimizde değil.

· Serdar Saatçı: İsmael, Serdar’ın performansından memnun değil. Bu nedenle şu an takımda yer almıyor.

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· Kazancı, Serdar’ın henüz yeni sözleşme imzalamadığını da sözlerine ekledi.

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#Transfer#Beşiktaş#Futbol

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