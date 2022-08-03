Son dakika: Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou kalıyor, Philippe Keny gelmiyor | Transfer haberi

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, gelecekler ve gidecekleri iddia edilen oyuncular başta olmak üzere siyah beyazlı takımın gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

· Emirhan İlkhan: Torino ile temaslar sürüyor. İtalyan ekibi henüz 4.5 milyon Euro’luk bonservis ücretini ödemedi.

KEREM ATAKAN iÇiN GÖRÜŞME SÜRÜYOR

· 8 numara: Orta sahada 8 numara pozisyonunda oynayabilen 2 oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin ve kulübü ile görüşüyoruz.

iSMAEL, SERDAR’DAN MEMNUN DEĞiL

· Kevin N’Koudou: Yeni sezonda da takımda kalacak. Bu nedenle Philippe Keny transferi askıya alındı.

· Christian Fassnacht: Young Boys forması giyen Christan Fassnacht gündemimizde değil.

· Serdar Saatçı: İsmael, Serdar’ın performansından memnun değil. Bu nedenle şu an takımda yer almıyor.

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· Kazancı, Serdar’ın henüz yeni sözleşme imzalamadığını da sözlerine ekledi.