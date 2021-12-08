Son Dakika: Beşiktaş'ta Kenan Karaman istatistikleriyle saç baş yoldurdu! Borussia Dortmund karşısında sınıfta kaldı...

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Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda eden ve Avrupa kupaları tarihinde grup aşamalarında en fazla gol yediği sezonu geride bırakan Beşiktaş'ta Kenan Karaman, Borussia Dortmund maçındaki istatistikleriyle geceye damga vurdu.

Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Borussia Dortmund karşısında ilk 11'de sahaya sürülen Kenan Karaman, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında yaptığı top kayıplarıyla adeta saç baş yoldurttu.

Signal Iduna Park'ta ilk yarım saatte 10 kez topla buluşan 27 yaşındaki futbolcu, tam 5 kez top kaybı yaptı. Formsuz grafiği ilk yarının tamamına yayılan Kenan Karaman, ilk 45 dakikada buluştuğu 12 topun 6'sını rakiplerine kaptırdı.

KAPTIRDIĞI TOP GOL OLDU

Yaptığı top kayıplarıyla geceye damga vuran Kenan Karaman, gelişen Beşiktaş atağında savunmadan gelen pası kontrol etmeye çalışırken kaptırdığı top sebebiyle takımının yediği ilk golde büyük pay sahibi oldu.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Kenan Karaman'ın kaptırdığı topun ardından Jude Bellingham ile hızlı çıkan Borussia Dortmund'da İngiliz oyuncunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Donyell Malen'in vuruşu, kaleci Ersin Destanoğlu'na çarparak ağlarla buluştu ve Alman temsilcisi 1-0 öne geçti.

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SADECE 3 İSABETLİ YAS YAPTI

Borussia Dortmund karşısında ilk yarıda sergilediği performansla sınıfta kalan Kenan Karaman, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından devre arasında oyundan alındı. 27 yaşındaki futbolcunun yerine Valentin Rosier oyuna dahil oldu.

Kenan Karaman, sahada kaldığı 45 dakika boyunca 4 pas yaparken bu paslardan yalnızca 3'ünde isabet bulabildi. Borussia Dortmund forması giyen futbolcularla 6 kez ikili mücadeleye giren deneyimli oyuncu, sadece 2 kez rakiplerine üstünlük sağlayabildi.

27 yaşındaki oyuncu ayrıca Borussia Dortmund karşısında hiç hava topu kazanamadı.

BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE YAPTI?

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkan Kenan Karaman, 264 dakika sahada kaldı. Bu müsabakalarda siyah beyazlı takıma gol ya da asist katkısı sağlayamayan Karaman, yalnızca 2 gol girişiminde bulundu. Bu 2 girişim de rakip savunmalar tarafından engellenerek isabetsiz oldu.

Devler Ligi'nde bu sezon 33.36 km kat eden Kenan Karaman, maç başına ortalama 29.24 km/h hızla oynarken, en yüksek hızı 31.7 km/h olarak kayıtlara geçti.

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Bu sezon süre aldığı 5 Şampiyonlar Ligi maçında toplam 74 pas yapan Kenan Karaman, %65 isabet yüzdesiyle 56 pasta isabet buldu. Yaptığı 26 kısa pasta 20, 44 uzun pasta ise 34 kez başarılı oldu.

2 KEZ TOP ÇALDI, 7 KEZ TOP KAZANDI

Kenan Karaman, söz konusu 5 maçta toplamda 2 kez top çalarken, 7 kez de top kazandı. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca 1 kez de tehlikeli pozisyon önledi.

GÜNTEKİN ONAY: NEDEN SEZON BAŞINDAN BERİ HİÇBİR VARLIK GÖSTEREMEYEN KENAN İLK 11'DE

Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, Borussia Dortmund - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdiği köşesinde Sergen Yalçın'ın Kenan Karaman kararını eleştirdi.

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Güntekin Onay'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Bir başka anlaşılmaz konu: Dortmund maçı salı gecesi, bir sonraki Kayseri maçıpazar akşamı. Yani 5 gün var. Ligde zaten havluyu atmışsın lider ile aradaki puan farkı 18! Neden Dortmund maçına elindeki en güçlü kadroyla çıkmazsın? Neden sezon başından beri hiçbir varlık gösteremeyen Kenan ilk 11’de ve Ghezzal otururken sağ açık oynuyor? Bu ısrar niçin? Rosier yedek otururken asla sağ bekte başarılı olamamış bir Necip neden yine sağ bek başlıyor? Oğuzhan niçin 1 dakika bile süre almıyor?

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