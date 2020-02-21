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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 16:46,Son Güncelleme:/

Son dakika | Beşiktaş'ta Karius, Liverpool'a geri dönüyor

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Son dakika | Beşiktaş'ta Karius, Liverpool'a geri dönüyor
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İngiliz medyasında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Alman kalecinin satın alma opsiyonu olan 7,25 milyon poundluk ücreti ödemeyecek. Öte yandan Karius'un Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Liverpool'a dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan Beşiktaş'ta 2 yıllığına kiralık olarak transfer olan Lorin Karius'un İstanbul kariyeri sona eriyor.

The Athletic'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde yediği hatalı gollerin ardından Liverpool'dan ayrılan ve Beşiktaş'ın yolunu tutan Alman kaleci, İngiltere'ye geri dönecek.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın, Karius'un bonservisini alması halinde ödemesi gereken 7,25 milyon poundluk ücreti İngiliz devine vermeyi kabul etmediği ve sezon sonunda 26 yaşındaki oyuncuyu geri göndereceği belirtildi.

LIVERPOOL KOLAYLIK SAĞLARSA...

Öte yandan Karius'a yakın kaynakların, önümüzdeki aylarda durumunu netleştirmek istediği ve Liverpool ile ayrılık konusunda uzlaşmak istediği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 28 müsabakada rol alan Karius, 42 golü kalesinde görürken 7 maçı gol yemeden tamamladı. (Fotomaç)

Son dakika | Beşiktaşta Karius, Liverpoola geri dönüyor

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Son dakika | Beşiktaşta Karius, Liverpoola geri dönüyor


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