Son dakika | Beşiktaş'ta Karius, Liverpool'a geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan Beşiktaş'ta 2 yıllığına kiralık olarak transfer olan Lorin Karius'un İstanbul kariyeri sona eriyor.

The Athletic'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde yediği hatalı gollerin ardından Liverpool'dan ayrılan ve Beşiktaş'ın yolunu tutan Alman kaleci, İngiltere'ye geri dönecek.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Beşiktaş'ın, Karius'un bonservisini alması halinde ödemesi gereken 7,25 milyon poundluk ücreti İngiliz devine vermeyi kabul etmediği ve sezon sonunda 26 yaşındaki oyuncuyu geri göndereceği belirtildi.

LIVERPOOL KOLAYLIK SAĞLARSA...

Öte yandan Karius'a yakın kaynakların, önümüzdeki aylarda durumunu netleştirmek istediği ve Liverpool ile ayrılık konusunda uzlaşmak istediği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 28 müsabakada rol alan Karius, 42 golü kalesinde görürken 7 maçı gol yemeden tamamladı. (Fotomaç)

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