Son dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı olan Serdar Saatçı Portekiz'e transfer oluyor!

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Beşiktaş'ın 12 Temmuz'da Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna giren ve 84'te Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Serdar Saatçı takımdan ayrılıyor.

KARARA SİNİRLENİP SOYUNMA ODASINA GİTTİ, KAPIYI TEKMELERİ

Hazırlık maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra kenara alınmasına sinirlenen Serdar Saatçı, Valerien Ismael'in kararına tepki gösterip doğrudan soyunma odasına gitmişti. Siniri geçmeyen Serdar'ın soyunma odasının kapısına tekme attığı belirtilmişti.

MAÇ SONRASI KADRO DIŞI BIRAKILDI

0-0 biten Viktoriz Plzen maçından kısa bir süre sonra Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığı ve Avusturya'daki kamptan ayrılarak İstanbul'a döneceği ifade edilmişti. 19 yaşındaki futbolcu o tarihten bu yana A takımdan uzak şekilde çalışmalarını sürdürüyordu.

ÖZÜR DİLEDİ

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Serdar Saatçı, olaydan 8 gün sonra, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak Beşiktaş camiasından özür dilemişti ancak bu açıklama af getirmedi.

"On yaşımda özkaynak düzeninden başlayarak bugüne kadar tüm yaş kategorilerinde Beşiktaş formasını giymekten her zaman onur duydum. Milli takımlara kadar yükselmeme vesile olan, Şampiyonlar Ligi sahnesinde kendimi gösterme fırsatı veren şanlı Beşiktaş formasını temsil ederken hiçbir zaman şerefinle oyna hakkınla kazan ilkesinden de ödün vermedim. Siyah-beyaz formanın ağırlığını her zaman üstümde taşıdım. Son günlerde üzerimde oluşan yanlış algıdan dolayı bu açıklamayı yapmak istedim. Başta büyük Beşiktaş taraftarı olmak üzere başkanımız Ahmet Nur Çebi’den yönetim kurulumuzdan hocamız ve teknik ekibimizden tüm takım arkadaşlarımdan Beşiktaş’ta çalışan ve Beşiktaş’la yaşayan herkesten özür dilerim."

TAKIMDAN AYRILIYOR! YENİ ADRESİ PORTEKİZ...

Bütün bu gelişmelerin ardından kadroya dahil edilmeyen Serdar Saatçı Beşiktaş'tan ayrılıyor. A Spor'un haberine göre Portekiz ekibi Braga, Beşiktaş'tan Serdar Saatçıu'yı kadrosuna katıyor. Habere göre Braga, Siyah-beyazlı kulübe bonuslar dahil 2.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay teklif etti. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Serdar Saatçı'nın ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılmıştı.