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Son dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'dan tepki çeken paylaşım! Ljajic ve Lens...

#Beşiktaş#Fabrice N'sakala#Adem Ljajic

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'nın bu sabah paylaştığı video, Siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala'nın bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nden paylaştığı video taraftarların tepkisini çekti.

Videoda N'Sakala ile birlikte kadro dışı olan diğer iki futbolcu Adem Ljajic ve Jeremain Lens de bulunuyor. Takımdan ayrı çalışan bu futbolculardan Adem Ljajic'in bacak bacak üstüne atmış halde elinde telefonuyla görülmesi de sosyal medyada çok konuşuldu.

Kadro dışı olan bu üç oyuncu, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

"FİT DURUMDAYIZ, MERAK ETMEYİN"

N'Sakala videoda; "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Fabrice N'sakala#Adem Ljajic

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