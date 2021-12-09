Son dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı olan N'Sakala'dan Sergen Yalçın'a veda mesajı

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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan sol bek Fabrice N'Sakala, teknik direktörlük görevinden ayrılan Sergen Yalçın için veda paylaşımı yaptı.

N'Sakala paylaşımında; 'Her şey için teşekkürler hocam. Mutluluklar hep seninle olsun.' ifadelerini kullandı.

GHEZZAL'DAN DA VEDA MESAJI GELDİ

Rachid Ghezzal'ın Sergen Yalçın'a veda mesajı da şu şekilde:

"Maalesef futbolda bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Sergen hocama ve bütün ekibine bize yaşattığı anılar için çok teşekkür ederim. Hem iyi günde hem kötü günde sizinle çalışmak benim için büyük bir onurdu. Canı gönülden başarılar dilerim."