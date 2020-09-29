Son Dakika | Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split'e transfer oluyor!
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına gitmek üzere...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir’in menajeri Ergün Yücel, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
A Spor'a konuşan Yücel, ''Umut’un Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi bir aşama kaydettik. Belçika ve Almanya'dan da isteyen takımlar vardı.'' sözlerini kullandı.
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