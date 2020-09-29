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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split'e transfer oluyor!
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Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split'e transfer oluyor!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split'e transfer oluyor!
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına gitmek üzere...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir’in menajeri Ergün Yücel, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Yücel, ''Umut’un Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi bir aşama kaydettik. Belçika ve Almanya'dan da isteyen takımlar vardı.'' sözlerini kullandı.

Son Dakika | Beşiktaşta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Splite transfer oluyor

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