Son Dakika | Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split'e transfer oluyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir’in menajeri Ergün Yücel, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Yücel, ''Umut’un Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi bir aşama kaydettik. Belçika ve Almanya'dan da isteyen takımlar vardı.'' sözlerini kullandı.

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