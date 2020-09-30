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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens noter çağırdı!
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Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens noter çağırdı!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Jeremain Lens noter çağırdı!
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve takımda düşünülmeyen Jeremain Lens için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'taki etkisiz performansı ve 2.2 milyon Euro’luk maaşında indirime gitmemesi sonrasında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, menaceri aracılığıyla kulüpten bu kararın yazılı olarak kendisine iletilmesini istedi.

Ancak yönetim, olayın teknik ekip kararı olduğunu sözlü olarak iletti.

Bu gelişme sonrasında Lens’in, idmana alınmaması sebebiyle tesislere noter çağırıp zabıt tutturduğu bildirildi. (Fanatik)

Son Dakika | Beşiktaşta kadro dışı kalan Jeremain Lens noter çağırdı

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