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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Douglas'ın yeni takımı belli oldu

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Son Dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Douglas'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı sağ bek oyuncusu Douglas'ın yeni takımı Yeni Malatyaspor oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas'ı kadrosuna katıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekip, Brezilyalı sağ bekin transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

30 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'taki maaşının 3'te 1'ini ödeyerek kiralayacak olan Malatyaspor, transferi kısa süre içerisinde resmen duyuracak.

Siyah beyazlıların Temmuz 2019’da Sivasspor'dan bonservis ödemeden kadrosuna attığı Douglas Pereira dos Santos, Barcelona ve Benfica gibi önemli takımlarda da oynadı.

Sergen Yalçın’ın kadro dışı bıraktığı Douglas, geçen sezon sadece 1 resmi maçta forma giyebildi. Brezilyalı sağ bek, Beşiktaş formasıyla toplam 7 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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