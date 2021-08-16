Son Dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'ten olay paylaşım

Siyah beyazlılarda yüksek ücreti ve yetersiz performansıyla gözden düşen Sırp futbolcu, takımda yer açmak adına kadro dışı bırakıldı.

Kulüp bulması istenmesine karşın, gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle geri çevirdiği iddia edilen Ljajic; Douglas ve Lens gibi kadro dışı bırakılırken yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Ljajic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir köpeği 3 gün besleyin, sizi hatırlayacaktır. Bir insanı 3 yıl beslersen seni 3 günde unutur." ifadelerine yer verdi.

TEKNİK HEYETİN KARARI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.

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