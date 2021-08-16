MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'ten olay paylaşım
GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'ten olay paylaşım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 18:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'ten olay paylaşım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'ten olay paylaşım

Beşiktaş'ta yeni sezon kadroda düşünülmeyen ve kulüp bulamadığı için kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Siyah beyazlılarda yüksek ücreti ve yetersiz performansıyla gözden düşen Sırp futbolcu, takımda yer açmak adına kadro dışı bırakıldı.

Kulüp bulması istenmesine karşın, gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle geri çevirdiği iddia edilen Ljajic; Douglas ve Lens gibi kadro dışı bırakılırken yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Ljajic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir köpeği 3 gün besleyin, sizi hatırlayacaktır. Bir insanı 3 yıl beslersen seni 3 günde unutur." ifadelerine yer verdi.

TEKNİK HEYETİN KARARI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanılmıştı.

Son Dakika: Beşiktaşta kadro dışı kalan Adem Ljajicten olay paylaşım

Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi