Son dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'e Süper Lig'den talip var

Beşiktaş'ta teknikmdirektör Sergen Yalçın'ın kararıyla kadrdo dışı bırakılan Sırp yıldız Adem Ljajic'i Fatih Karagümrük istiyor. Utku Yuvakuran ve Jeremain Lens için Siyah-beyazlı kulüple büyük ölçüde anlaşma sağlana Karagümrük, Adem Ljajic'e de talip oldu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Ljajic'in maaşının bir kısmını ödeyerek transferi gerçekleştirmek istediğini iletti.

Ljajic'e Serie A ekibi Sampdoria'nın da ilgisi bulunuyor.

2018/19 sezonunda 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Ljajic, Siyah-beyazlı formayla 85 maça çıkıp 18 gol attı ve 26 asist yaptı. Sırp futbolcunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.