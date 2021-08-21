Son Güncelleme:
Son dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip var!
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'i İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın istediği belirtildi.
Spor Arena Dış Haber - Adem Ljajic, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı. Sırbistanlı futbolcu yeniden Serie A'ya dönebilir. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sampdoria, Ljajic transferi için Beşiktaş ile görüşüyor.
Adem Ljajic geçen sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkmış, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.