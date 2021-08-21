Son dakika: Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip var!

Spor Arena Dış Haber - Adem Ljajic, geçtiğimiz günlerde resmi olarak Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılmıştı. Sırbistanlı futbolcu yeniden Serie A'ya dönebilir. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Sampdoria, Ljajic transferi için Beşiktaş ile görüşüyor.

Adem Ljajic geçen sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkmış, 2 gol atıp 5 de asist yapmıştı.