MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Beşiktaş'ta kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç ile yollar ayrıldı
GeriFutbol Son dakika: Beşiktaş'ta kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç ile yollar ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'ta kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç ile yollar ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Beşiktaş'ta kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, hizmetleri için Özgüvenç'e teşekkür edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi