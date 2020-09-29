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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıktı!

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza'nın lisansı çıktı. Brezilya futbolcu ligin geri kalan bölümünde forma giyebilecek.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza'nın lisans krizi çözüldü.

Siyah-beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını TFF'ye bildirdi.

Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

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