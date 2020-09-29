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Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın lisansı çıktı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza'nın lisansı çıktı. Brezilya futbolcu ligin geri kalan bölümünde forma giyebilecek.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza'nın lisans krizi çözüldü.
Siyah-beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını TFF'ye bildirdi.
Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
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