Son Dakika: Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan kırmızı kart ve ceza açıklaması! Gözyaşlarını tutamadı...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta İkinci Başkan Engin Baltacı ile futbolcu Josef de Souza, MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Haksız bir ceza aldığını savunan Brezilyalı futbolcu, konuşmasının bir bölümünde duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Deneyimli oyuncu, Tahkim Kurulu'nda kendisini savunmasına izin verilmediğini belirterek büyük bir hayalkırıklığı yaşadığını dile getirdi.

JOSEF DE SOUZA'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum.Hayatta bazen söylediklerinizden daha çok yaptıklarınız bir şey ifade eder. Ben de yaptıklarımla bunları gösteren bir insanım. Geçen hafta TFF ziyaretinde birlik beraberlik mesajları verdik. Maçta takım arkadaşlarıma hakeme yardımcı oldum.

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"HAKSIZ BİR CEZA ALDIM"

Haksız bir ceza aldım. Niye böyle bir ceza verildiğini anlamıyorum. Ben %100 doğru bir reaksiyon verdim. TFF buna 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyon nedeniyle ceza verilmesi beni üzüyor. Kamuoyuna bir soru sormak istiyorum. O esnada sahaya giren taraftar Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde yaralayıcı bir alet olsaydı. Onlar ya da hakem, herhangi biri sakatlansaydı insanlar bana yine ceza mı vereceklerdi. Bazıları daha fazla ceza almam gerektiğini söylüyor. Gerçekten bu yaşansaydı ben ceza alacak mıydım! Bu tür kararlar Türk futboluna zarar veriyor.

"KENDİMİ SAVUNMAMA İZİN VERİLMEDİ"

Tahkim Kurulu'nda kendimi savunmak istedim. Kulüp olarak böyle bir talepte bulunduk ancak maalesef buna da izin verilmedi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Aldığım cezayı ailemle sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı bir gerçek. Ailem ve ben bu tarz olayların tekrar yaşanabileceği konusunda güvensizlik yaşıyoruz. Sonuçta rakip takımın aldığı cezalar da ortada. Bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülke bana her şeyimi veren ülke. Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere tüm taraftarları ve insanları çok seviyorum. Geldiğimden beri her şeyimi vererek yaşıyorum. Yaşanan bu adaletsizlik benim üzerimde belirli üzüntüler yaratıyor. 6 yılda yalnızca 2 kırmızı kart gördüm. İkisi de VAR kararıyla oldu. Ben sahada asla kasti olarak rakibine şiddet uygulayan bir insan değilim. Ben sahada takımımı ve takım arkadaşlarımı koruyorum. Bu olayların karakterimin önüne geçmesini istemiyorum.

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BEŞİKTAŞ İKİNCİ BAŞKANI ENGİN BALTACI NELER DEDİ?

Bize karşı yapılan hatalar, kronikleşti. Yanlış anlaşılmasın, biz Beşiktaşlıyız. Biz adalet, hakkaniyet istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, tüm takımlar için istiyoruz. Sizin önünüze video koymak isterdik ama yayıncı kuruluş vermedi. Bir kişi sahaya atlayıp 70-80 metre koşuyor ve uçan tekme atıyor. Josef bu saldırının uzamasını engelliyor. O tekme Salih ve Cenk'e gelmese hakeme gelecek.

"JOSEF'E FİİLEN GÖSTERİLEN BİR KIRMIZI KART YOK"

Josef'e fiilen gösterilmiş bir kırmızı kart yok. Böyle bir görüntü yok hiçbir yerde. Çünkü hakemin elinde kırmızı kart yok. Maçtan sonra hakem, yetkililerimizi odasına çağırıyor ve kırmızı kart gösterdiğini söylüyor. Hakemin raporu elimde. Diyor ki 'Hızla gelip tekme atan saldırgan taraftarı boynundan tutup, sırtına doğru koluyla vurarak ve çelme takarak yere düşürmüştür.' Böyle bir görüntü yok. Biz de izledik siz de... Dördüncü hakem de aynı şeyi söylüyor.

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NELER OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etmişti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü taraftarı sahaya girmiş ve Beşiktaş forması giyen oyunculara saldırmıştı.

Sahanın bir anda karıştığı saniyelerde Josef de Souza, sahaya girerek takım arkadaşlarına saldıran MKE Ankaragücü taraftarına müdahele etmiş ve bu hareketi sebebiyle müsabakanın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

KARTIN İPTALİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU İPTAL EDİLDİ

Sürecin devamında TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar vermişti.

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Bu kararın ardından siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı oyuncunun gördüğü kırmızı kartın iptal olması yönünde başvuruda bulunmuş ancak Tahkim Kurulu'ndan olumsuz yanıt almıştı.