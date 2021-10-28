Son dakika: Beşiktaş'ta Josef De Souza şoku! Sakatlık...

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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