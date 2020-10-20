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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! FIFA ve 6 milyon euro...
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Futbol
Haber Giriş: 20.10.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku! FIFA ve 6 milyon euro...

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Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'nın imzası konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya neden oldu.

Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için FIFA'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti. Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Ayrıca Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok. (Sabah)

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