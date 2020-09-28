MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Josef De Souza şoku! Eski takımı geri çağırdı...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef De Souza şoku! Eski takımı geri çağırdı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.09.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef De Souza şoku! Eski takımı geri çağırdı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ın bir süre önce kadrosuna kattığı Josef de Souza'yı eski takımı Al Ahli geri çağırdı. Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini haksız feshettiğini savunuyor.

Josef de Souza'nın eski takımı Al Ahli Brezilyalı oyuncuyu geri çağırdı.

Suudi Arabistan kulübü, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ediyor.

13
4-1lik mağlubiyet sonrası Beşiktaşta Sergen Yalçın sahaya indi
4-1'lik mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi!


Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Josef de Souza'nın lisansını henüz çıkartamayan siyah beyazlılar, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip. (NTV Spor)

Beşiktaştan Alanyaspora bir genç transferi daha: Alpay Çelebi
Beşiktaş'tan Alanyaspor'a bir genç transferi daha: Alpay Çelebi

Son Dakika | Beşiktaşta Josef De Souza şoku Eski takımı geri çağırdı...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle