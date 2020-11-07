Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza bilmecesi! Cezası bitti ama...

Josef De Souza, Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza almıştı. Beşiktaş, Tahkim Kurulu’na başvurdu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen hafta Yeni Malatya karşısında cezasının ilkini çekti.

Siyah-Beyazlılar, cezası sürmesine rağmen Josef’i Gaziantep’e götürdü. Tahkim’den beklenen haber, daha sonra geldi ve Brezilyalı yıldızın kalan 1 maçlık cezası kaldırıldı. Ancak kadrolar açıklandığında Sergen Yalçın’ın, Josef de Souza’yı yedek bıraktığı görüldü.

Atiba’nın yanında Oğuzhan ve Dorukhan oynadı. Her iki oyuncu da kötü bir performans sergiledi, peş peşe pas hataları yaptı. Sergen Yalçın, ikinci yarıya iki futbolcuyu da çıkarıp, Josef ve Mensah’ı sahaya sürerek başladı. (Fanatik)

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