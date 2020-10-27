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Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza alarmı!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Josef de Souza alarmı!
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Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Denizlispor karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Josef de Souza rakibine müdahalesi sonrası kırmızı kart görmüştü. Souza'nın en az 2 maç ceza alması bekleniyor.

Süper Lig'de yaklaşık 3 hafta aradan sonra maça çıkan Beşiktaş, Denizlispor'a konuk oldu.

Siyah-Beyazlılar karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Sergen Yalçın'ın ekibi karşılaşmada 3-0 öne geçip rahat bir galibiyete giderken, Josef de Souza'nın 67. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası sıkıntılı anlar yaşamıştı. Karşılaşma da 3-2'lik skorla tamamlanmıştı.

Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası Brezilyalı Josef'e direkt kırmızı kart göstermişti. Josef de Souza'nın rakibe yaralayıcı darbesinden dolayı en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Brezilyalı orta sahanın kart sonrasında su şişesini yere atışı da raporda yer aldı. (Fanatik)

 

Son Dakika | Beşiktaşta Josef de Souza alarmı

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