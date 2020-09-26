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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı!
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Haber Giriş: 26.09.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı!
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Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna Jeremain Lens dahil edilmedi.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlı takımın Konyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçının kadrosuna Hollandalı futbolcu alınmadı.

Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens'in takımdan ayrılması gündemde. Beşiktaş yönetiminin de Lens'e ayrılma konusunda kolaylık sağlayacağı belirtiliyordu.

Son Dakika | Beşiktaşta Jeremain Lens, Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı

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