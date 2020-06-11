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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

Son dakika! Beşiktaş'ta iyi haber! N'Koudou takımla çalıştı...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın, pas ve dar alanda kontrol çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı uygulamalarla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş'Ta sakatlığı bulunan Georges-Kévin N'Koudou da takımla çalıştı. Görev verilmesi halinde Fransız futbolcu, Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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