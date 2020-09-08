Son Dakika | Beşiktaş'ta iki isim kadro dışı bırakıldı!

A Spor'un haberine göre sözleşme fesih veya indirim tekliflerini kabul etmeyen Isimat Mirin ve Douglas için kadro dışı bırakma kararı alındı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas ve Isımat Mirin takımdan ayrı şekilde başka bir sahada, kendilerine verilen hoca gözetiminde bireysel çalışmalarını sürdürecek.

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