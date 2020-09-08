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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta iki isim kadro dışı bırakıldı!
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta iki isim kadro dışı bırakıldı!

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Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı..

A Spor'un haberine göre sözleşme fesih veya indirim tekliflerini kabul etmeyen Isimat Mirin ve Douglas için kadro dışı bırakma kararı alındı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas ve Isımat Mirin takımdan ayrı şekilde başka bir sahada, kendilerine verilen hoca gözetiminde bireysel çalışmalarını sürdürecek.

Son Dakika | Beşiktaşta iki isim kadro dışı bırakıldı

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