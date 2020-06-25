Son Dakika | Beşiktaş'ta iki futbolcuda corona virüsü(koronavirüs) tespit edildi!

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.



Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.



Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı

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