Son Dakika | Beşiktaş'ta iki futbolcuda corona virüsü(koronavirüs) tespit edildi!
Beşiktaş, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;
24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı
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