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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2020 - 21:43,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta iki futbolcuda corona virüsü(koronavirüs) tespit edildi!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta iki futbolcuda corona virüsü(koronavirüs) tespit edildi!
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Beşiktaş, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı

Detaylar birazdan...

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