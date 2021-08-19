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Futbol
Haber Giriş: 19.08.2021 - 19:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta iki ayrılık birden!

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Son Dakika: Beşiktaş'ta iki ayrılık birden!

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz ve Tyler Boyd'u kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Beşiktaş, iki oyuncusunu kiralık olarak gönderdi.

Siyah beyazlılarda 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi uzatılıp Ümraniyespor'a kiralandı.

Geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da geçiren Tyler Boyd ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.

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