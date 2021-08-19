Son Dakika: Beşiktaş'ta iki ayrılık birden!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Beşiktaş, iki oyuncusunu kiralık olarak gönderdi.

Siyah beyazlılarda 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi uzatılıp Ümraniyespor'a kiralandı.

Geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da geçiren Tyler Boyd ise Çaykur Rizespor'a kiralandı.