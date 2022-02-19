Son dakika: Beşiktaş'ta iç transferde taviz yok! 7 isimle yollar ayrılacak

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Beşiktaş Yönetimi, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcularla ilgili politikasını netleştirdi...

Cyle Larin ve Güven Yalçın ile daha önce görüşüp tekliflerini bildiren siyah beyazlılar, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup’la da önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Gökhan, Mehmet ve Oğuzhan, önerilen rakamları kabul ederlerse kalacaklar.

Bu oyuncuların menajerleriyle ön görüşme yapıp sözleşme yenilemek istediklerini bildiren siyah beyazlılar, önümüzdeki günlerde para konusunu konuşmak için yeniden bir araya gelecek. Teklif edilecek miktarları belirleyen yönetim, rakamlarda artırıma gitmeyi düşünmüyor.

Uzun süredir kadro dışı olan Jeremain Lens, Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic ve Douglas ise kesinlikle takımda tutulmayacak ve sezon bitiminde yollar ayrılacak.