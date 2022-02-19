Son dakika: Beşiktaş'ta iç transferde taviz yok! 7 isimle yollar ayrılacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! #Trezeguet
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Putin saldırı kararı aldı mı Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladıPutin saldırı kararı aldı mı? Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı#Biden
Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamalarıBizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?#Hayvan Maması
Yüzde 90 indirim aldatmacası bitiyor'Yüzde 90 indirim' aldatmacası bitiyor#Sahte İndirim
COVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir miCOVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir mi#COVID-19
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
Olaylı derbide zafer G.Saray Nefi deviren F.Bahçe BekonunOlaylı derbide zafer G.Saray Nef'i deviren F.Bahçe Beko'nun#Fenerbahçe Beko
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta iç transferde taviz yok! 7 isimle yollar ayrılacak

#Transfer#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi
Son dakika: Beşiktaşta iç transferde taviz yok 7 isimle yollar ayrılacak
İsmail ER

Beşiktaş’ta sezon sonu sözleşmeleri bitecek Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup, teklif edilen rakamları kabul etmedikleri takdirde yollar ayrılacak.

Haberin Devamı

Beşiktaş Yönetimi, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcularla ilgili politikasını netleştirdi...

Cyle Larin ve Güven Yalçın ile daha önce görüşüp tekliflerini bildiren siyah beyazlılar, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup’la da önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Gökhan, Mehmet ve Oğuzhan, önerilen rakamları kabul ederlerse kalacaklar.

Bu oyuncuların menajerleriyle ön görüşme yapıp sözleşme yenilemek istediklerini bildiren siyah beyazlılar, önümüzdeki günlerde para konusunu konuşmak için yeniden bir araya gelecek. Teklif edilecek miktarları belirleyen yönetim, rakamlarda artırıma gitmeyi düşünmüyor.

Uzun süredir kadro dışı olan Jeremain Lens, Fabrice N’Sakala, Adem Ljajic ve Douglas ise kesinlikle takımda tutulmayacak ve sezon bitiminde yollar ayrılacak.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşın çılgın transfer hayali Talisca ve iki sürpriz isim...Beşiktaş'ın çılgın transfer hayali! Talisca ve iki sürpriz isim...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk