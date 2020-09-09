MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta hareketli saatler! Menajeri tesislerde...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta hareketli saatler! Menajeri tesislerde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.09.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta hareketli saatler! Menajeri tesislerde...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ta hareketli saatler! Menajeri tesislerde...
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'a geri dönmesine kesin gözüyle bakılan Gökhan Töre'nın transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Tecrübeli oyuncunun menajeri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş yönetimiyle görüştü.

7
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini resmen fesheden Gökhan Töre, adım adım Beşiktaş'a geri dönüyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Gökhan Töre'nin menajeri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı yöneticilerle transferin son detaylarını görüşüyor.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı.

Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

 

Son Dakika | Beşiktaşta hareketli saatler Menajeri tesislerde...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle