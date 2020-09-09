Son Dakika | Beşiktaş'ta hareketli saatler! Menajeri tesislerde...
Beşiktaş'a geri dönmesine kesin gözüyle bakılan Gökhan Töre'nın transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Tecrübeli oyuncunun menajeri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş yönetimiyle görüştü.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini resmen fesheden Gökhan Töre, adım adım Beşiktaş'a geri dönüyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Gökhan Töre'nin menajeri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı yöneticilerle transferin son detaylarını görüşüyor.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı.
Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
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