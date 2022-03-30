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Son dakika: Beşiktaş'ta Halil Dervişoğlu hazırlığı! Galatasaray almazsa...

#Transfer#Halil Dervişoğlu#Beşiktaş
Son dakika: Beşiktaşta Halil Dervişoğlu hazırlığı Galatasaray almazsa...

Beşiktaş, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nun durumunu yakından takip ediyor. Yeni bir kadro planlaması yapan Kartal, Cim Bom’daki macerası iyi gitmeyen 22 yaşındaki golcüyü Brentford’dan kiralamayı düşünüyor.

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Sezon sonunda kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olan Siyah-Beyazlılar, genç yeteneklerin de peşine düştü. Bu doğrultuda Galatasaray ’ın İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu’nun durumunu yakından takip eden idareciler, 22 yaşındaki futbolcuya teklif yapma hazırlığında... Bu sezon Sarı-Kırmızılılar’daki macerası beklediği gibi geçmeyen başarılı futbolcu, A Milli Takım kadrosunda da yer almaması sonrasında yeni bir maceraya hazır. Halil için İngiliz ekibiyle yaptığı temasta 8 milyon Euro’luk geri dönüş alan Sarı- Kırmızılılar’ın da bu rakamı karşılamaya sıcak bakmaması sonrasında lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor. Fanatik'in haberine göre Beşiktaş ,ön alım hakkı Galatasaray’da bulunan oyuncu için kontratının sona ermesi sonrasında resmi olarak harekete geçecek.

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Brentford’a dönmek istemiyor

Premier Lig temsilcisinin hücum hattında; Ivan Toney ve Yoane Wissa gibi isimler bulunması sebebiyle Brentford’a dönüşe olumlu bakmayan Halil’in, İstanbul’daki yaşantısından memnun olduğu ve kariyerine Süper Lig’de devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da radarında bulunan genç forvet, düzenli olarak oynayabileceği bir takımda görev almak istiyor. Burak Yılmaz’ın A Milli Takım’dan ayrılığı sonrasında forvet hattı için oluşan boşluğu değerlendirmek isteyen Halil, sezon sonunu bekliyor.

Halil Dervişoğlu, kiralık olarak görev yaptığı Galatasaray’da bu sezon 21 lig maçında 3 gol ve 1 asistle oynadı.

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#Transfer#Halil Dervişoğlu#Beşiktaş

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