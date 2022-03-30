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Son dakika: Beşiktaş'ta Güven Yalçın’dan 5 milyon TL’ye ret 

#Beşiktaş#Güven Yalçın#Futbol
Son dakika: Beşiktaşta Güven Yalçın’dan 5 milyon TL’ye ret

23 yaşındaki futbolcuyla yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmadı... Bir yandan yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapmak isteyen diğer yandan mukavelesi biten oyuncularla masaya oturan Kartal’da Güven, yönetimin teklifini yetersiz bulunca görüşmeden sonuç alınamadı.

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Yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile birlikte ligin kalan haftalarında maksimum puan alarak sezonu tamamlamak isteyen Beşiktaş’ta sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeler de sürüyor.

Siyah beyazlılarda bu sezon formasını giydiği 26 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı veren Güven Yalçın ile siyah beyazlı yönetim arasında yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaşlı kurmayların 2018’den bu yana Beşiktaş’ta görev yapan 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon TL’lik bir öneride bulunduğu rakamı düşük bulan Güven’in bu teklifi kabul etmediği ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Güven Yalçın#Futbol

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