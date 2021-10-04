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Son dakika: Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a zam kararı! Gollerden sonra...

#Beşiktaş#Güven Yalçın#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaşta Güven Yalçına zam kararı Gollerden sonra...

Beşiktaş'ta çıktığı son 2 maçta biri jeneriklik 3 gol atan Güven Yalçın, yönetimi harekete geçirdi. Siyah- Beyazlılar, 22 yaşındaki forvetin sezon sonunda bitecek olan kontratını zamlı olarak yenileyecek. Genç futbolcunun maaşının 100 bin Euro’dan yaklaşık 300 bin Euro seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

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Siyah-Beyazlılar, peş peşe gelen sakatlıklar sebebiyle son 1 aylık süreçte birçok oyuncusundan yararlanamamıştı. Bu süreçte, eksikleri kapatmak için takımın gençlerine sarılan Sergen Yalçın, kadroda alternatif isim konumunda bulunan özellikle Güven Yalçın’dan büyük verim aldı. İzmir’de 2-1 sona eren Altay mücadelesinde takımının tek golünü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, şovuna önceki gün de devam etti. Sivasspor karşısında 32. dakikada Valentin Rosier’in gönderdiği ortayı ceza alanı içinde muhteşem bir voleyle ağlarla buluşturan Güven, 69’da da bu kez Rıdvan Yılmaz’ın pasını iyi değerlendirip yaptığı dubleyle Kartal’a 3 puanı getirdi. Genç oyuncunun 2 maçtaki 3 gollük performansı sonrasında yönetim de yetenekli ismin sezon sonunda bitecek kontratını yenilemek için harekete geçti.

Sergen Yalçından kırmızı kart açıklaması

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Maaşına zam yolda

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Beşiktaş ’a Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen’in genç takımından 2018 yılında kazandırılan ve kulüpten sezonluk yaklaşık 100 bin Euro maaş alan Güven’le milli ara sonrası sözleşme yenileme görüşmeleri başlayacak. Fanatik'in haberine göre yönetim, son karşılaşmalarda önemli bir çıkış yapan başarılı oyuncuya zam yapacak. Beşiktaşlı idarecilerin, Güven’in maaşını 100 bin Euro’dan yaklaşık 300 bin Euro seviyesine çıkarması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Güven Yalçın#Süper Lig