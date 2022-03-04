Son Dakika: Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör! Savaş nedeniyle yollar ayrılınca...

Haberin Devamı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihi bir başarıya imza atan Beşiktaş, hem ligi hem de kupayı kazanarak sezonu tamamlamıştı.

Sergen Yalçın yönetiminde gelen iki kupalı sezonun ardından siyah-beyazlılar, güçlü takviyelerle yeni sezona girse de beklentilerin altında kaldı.

Deneyimli çalıştırıcı Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı ve takım Önder Karaveli'ye emanet edildi. Ancak, son alınan sonuçların ardından Önder Karaveli için de karar verildi.

Süper Lig'de de şampiyonluk yolundan sapan ve kupadan elenen siyah beyazlı kulüpte teknik direktörlük koltuğuna yeni isimler bakılıyor.

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta teknik direktör konusuna dair son bilgileri aktardı.

"Beşiktaş bundan sonra ligde ikincilik yarışıyla devam edecek. Önder Karaveli kupada şampiyon olup sezonu ikinci sırada bitirseydi gelecek sezonda da takımın başında kalabilirdiAncak bundan sonra Beşiktaş 2 isim ile görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor. Bu isimler Nuno Espirito Santo ve Daniel Farke. Farke ile Krasnodar savaştan kaynaklı olarak yollarını ayırdı. Tekrar bu isimlerle görüşülüyor. Ayrıca Şenol Güneş ismi de her zaman Beşiktaş ile geçecektir."

Haberin Devamı

Daniel Farke ve Nuno Espirito isimleri, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından hemen sonra gündeme gelmişti.