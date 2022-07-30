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Son dakika: Beşiktaş’ta gündem Mohanad Jeahze! Kartal’a gelebilmek için rest çekti | Transfer haberi

#Beşiktaş#Mohanad Jeahze#Transfer
Son dakika: Beşiktaş’ta gündem Mohanad Jeahze Kartal’a gelebilmek için rest çekti | Transfer haberi

Kartal, Irak asıllı İsveçli sol bek için Hammarby ile pazarlık halinde. Hammarby 1 milyon 300 bin Euro isterken siyah beyazlılar 800 bin Euro verebileceklerin beyan ettiler. Futbolcu, Kartal’a gelebilmek için rest çekti.

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Rıdvan Yılmaz’ın Rangers’a transferi sonrası sol beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Hammarby’de forma giyen Mohanad Jeahze için girişimlerini artırdı. Valerien İsmael’in olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki Irak asıllı İsveçli futbolcu için Beşiktaş, Hammarby Kulübü’nün kapısını çaldı. İsveç ekibi 1 milyon 300 bin Euro isterken siyah beyazlılar 800 bin Euro verebileceklerini beyan ettiler. Pazarlıklar sürerken futbolcunun Beşiktaş’a gelmeyi çok istediği, bunun da siyah beyazlıların elini güçlendirdiği belirtildi.

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KULÜBÜNE REST ÇEKTİ

Mohanad’ın Beşiktaş’a gelmek için Hammarby yönetimine rest çektiği gelen haberler arasında... Hammarby’nin Varberges ile oynadığı maça kulübede başlayan 25 yaşındaki futbolcu ilerleyen dakikalarda oyuna girmeyi reddetmişti.

 

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#Beşiktaş#Mohanad Jeahze#Transfer

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