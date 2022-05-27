Son dakika: Beşiktaş'ta gündem golcü transferi! Salih Uçan için takas formülü...

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Batshuayi'de hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, 1. sınıf bir golcü transferi hedefliyor. Siyah-Beyazlı kurmayların bu sezon 29 maçta 19 gol ve 3 asistle oynayan Nijeryalı golcü Paul Onuachu için Genk'e teklif yaptığı ve cevap beklediği ifade edildi. Liverpool ve West Ham'la anlaşamadığı için 20 Eylül'de sözleşme yenileyen Paul Onuachu'nun 2024'e kadar Genk ile sözleşmesi var.

Yaşı 28'e geldiği için beklediği teklifleri alamayan Onuachu yılda 1.1 milyon Euro kazanıyor. Bu arada ülkesi Nijerya'dan da sürpriz bir iddia geldi.

ADAM BUKSA VEYA BAS DOST DA LİSTEDE

Leipzig, Fenerbahçe 'nin de ciddi şekilde ilgilendiği Alexander Sörloth için yüksekten uçtu. Alman ekibi, Beşiktaş 'tan Norveçli yıldız için 12 milyon Euro talep edince yönetim listedeki diğer adaylara yöneldi.

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Fanatik'in haberine göre Kara kartal, Polonyalı Adam Buksa konusunda vites artırdı. ABD ekibi New England ile pazarlıklara hız verildi. diğer aday ise Bas Dost. Boşa çıkacak olan 32 yaşındaki forvetin menaceriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

SALİH UÇAN İÇİN TAKAS İDDİASI

Sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık geçiren ve takıma geri dönen Salih Uçan'ın takasta kullanılması planlanıyor. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Salih Uçan'ı Abdülkerim Bardakçı transferinde kullanmak istiyor.

Habere göre Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki stoper için Salih Uçan'ın yanı sıra 2 milyon euro teklif edecek.

Bu sezon Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla toplamda 25 resmi maçta görev yapan Salih Uçan, gol ve asist katkısı yapamadı.