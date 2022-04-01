Son Dakika: Beşiktaş'ta gündem forvet transferi! Burak Yılmaz için geri sayım devam ederken Umut Bozok sürprizi...

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Bu sezon hedeflerini uzağında kalan Beşiktaş bir yandan kongre sürecine hazırlanırken diğer taraftan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın transferdeki önceliği forvet. Bu sezon Batshuayi'den beklediği verimi alamayan Kara Kartal önümüzdeki dönem de sorun yaşamamak için ileri uca kaliteli takviyeler yapmayı hedefliyor.

Burak Yılmaz'ın iki yıllık aradan sonra Lille'den geri dönmeye sıcak bakmasıyla eli güçlenen Siyah-Beyazlılar forvet için başka isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

Kasımpaşa ile görüşülecek

Kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde bulunan Umut Bozok ile de prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar şimdi Kasımpaşa cephesini ikna edip bonservisi Fransa ekibi Lorient'de olan Umut'u renklerine bağlamaya çalışacak. Kartal'ın listesinde eski Trabzonsporlu Sörloth da ilk sıralarda. Ayrıca Beşiktaş eski yıldızları, Cenk ve Vincent Aboubakar konusunda da girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

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