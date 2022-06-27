Son dakika: Beşiktaş'ta golcü transferi bitiyor! Başkan Ahmet Nur Çebi'den transfer, Abdülkerim Bardakcı ve yabancı kuralı açıklaması

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direktör Valerian Ismael'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İlk olarak savunma bölgesine takviye yapan siyah beyazlılar, Faslı oyuncu Romain Saiss ile 2-1 yıllığına sözleşme imzalarken daha önce anlaşma sağladığı Gedson Fernandes'i resmen duyurdu.

Michy Batshuayi ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, golcü bölgesine transfer yapmak için uzun süredir Hollandalı forvet Wout Weghorst ve Muleka ile görüşürken transferde son aşamaya gelindi.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilen Wout Weghorst'u takıma katmak için uğraş veren siyah beyazlılar, oyuncuyu ikna etmeyi başarırken transferin açıklanması artık an meselesi.

Burnley'nin Premier Lig'den düşmesinin ardından Championship'te oynamak istemediğini kulüp yetkililerini bildiren Weghorst, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için daha üst liglerde mücadele etmek istediğini söylemişti.

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DÜNYA KUPASI SEÇİMİNİ ETKİLEDİ

Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla boy gösterebilmek adına yüksek seviyede performans gösterebileceği bir ligde oynamanın önemine vurgu yapan Weghorst, seçimini Beşiktaş'tan yana kullanırken transferin yakın zamanda ilan edilmesi bekleniyor.

BAŞKAN BİZZAT AÇIKLADI

Siyah beyazlılar yeni sezonu açarken antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, transferler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"TRANSFER 2-3 GÜN İÇİNDE BİTER"

Wout Weghorst transferinde sona gelindiğini ve 2-3 gün içerisinde bitebileceğini kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Ben bilgi her zaman paylaşmayı tercih ediyorum ama olan şeyleri. Olmayan şeyleri söylemek benim fıtratımda yok. Weghorst transferi bittiği zaman açıklama gelecektir. Çok fazla uzamayacaktır. 2-3 gün içinde biter. Muleka da hedeflerden bir tanesi ama Weghorst daha önde. Cenk'e de kapımızı her zaman açık." diye konuştu.

"YARISINI TEKLİF ETTİK"

Galatasaray'ın Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Ekonomimize uymayan futbolcuları transfer etmeyeceğiz. Abdülkerim Bardakcı'ya verilen paranın yarısını teklif etmiştik." sözleriyle oyuncunun maliyetini yüksek bulduklarını ifade etti.

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Yabancı kuralına da değinen Başkan Çebi, "Bir yabancıya daha izin verilmesi için 14 takım TFF'ye başvurduk. Bu yabancı kuralıyla birlikte yerli oyuncular, rehavete kapılacaktır. Bu kuralın Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.

"VALERİEN ISMAEL OLUMLU RAPOR VERDİ"

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Hollandalı golcü için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtirken, “Wout Weghorst için teknik direktörümüz Valerien Ismael olumlu rapor verdi. Maç ve antrenman istatistiklerini, özel yaşamını, kısaca her şeyini inceledik. Kulübün yapısına ve teknik ekip sistemine uyuyor. Transfer olduğu takdirde kısa sürede uyum sağlayacağına eminim” demişti.

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CHAMPİONSHİP'TE OYNAMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini belirten 29 yaşındaki golcü, "Burnley'e gelirken Championship’te oynamayacağım konusunda anlaşmıştık. Kulüp beni tutmak istiyor ve en kısa sürede Premier Lig’e dönmek için her şeyi deneyecekler. Gelecek sezon için Katar’daki Dünya Kupası için de yüksek seviyede performans göstermem önemli. Medyanın söylediği her şeye inanmayın. Almanya, İngiltere ve Türkiye’den teklifler var. Önce Hollanda’ya odaklanacağım ve mümkün olduğunda iyi performans göstereceğim. Sonra Burnley’de ne yapacağıma karar vereceğim." açıklamasını yapmıştı.

WEGHORST'UN GOL SEVİNCİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

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Uluslar Ligi'nde oynanan Galler maçında Hollanda'nın galibiyet golünü atan Weghorst'un gol sevincinde elleriyle pençe hareketi yapması, sosyal medyada Beşiktaş'ın sembolü olan kartala bir gönderme olarak algılanmıştı.

29 yaşındaki oyuncu maç sonrası gol sevincinin olduğu fotoğrafı paylaşıp "Aslan zamanı" yazması, Weghorst'un gol sevincinde Hollanda'nın logosunda bulunan aslanı sembolize etmeye çalıştığını ortaya çıkardı.

44 MAÇTA 9 GOL, 4 ASİST

7 Ağustos 1992 doğumlu Wout Weghorst profesyonel kariyerinde Hollanda’nın FC Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Burnley takımlarında forma giydi. Hollanda Milli Takımı’nda da oynayan tecrübeli futbolcu, 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Weghorst, devre arasında transfer olduğu Burnley’de 44 maçta oynarken; 9 gol attı ve 4 de asist yaptı.

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2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu yıl Ocak ayında 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan Burnley'e transfer olan Weghorst, takımının küme düşmesi sonrası transfer olma kararı vermişti.