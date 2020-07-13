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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den yeni sözleşme açıklaması!
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Haber Giriş: 13.07.2020 - 23:24,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den yeni sözleşme açıklaması!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den yeni sözleşme açıklaması!
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Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları;

İlk geldiğimde söz verdiğim gibi son ana kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Şu an için bir şey yok, 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar mücadele edeceğim Beşiktaş için.

Son Dakika | Beşiktaşta Gökhan Gönülden yeni sözleşme açıklaması

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