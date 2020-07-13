Son Dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den yeni sözleşme açıklaması!
Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları;
İlk geldiğimde söz verdiğim gibi son ana kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Şu an için bir şey yok, 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar mücadele edeceğim Beşiktaş için.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle