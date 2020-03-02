Son Dakika | Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!

Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül, sağ üst adalesindeki ağrı nedeniyle siyah beyazlı ekibin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.

Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giymemesi bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, Gökhan Gönül’ün sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan Gökhan Gönül açıklaması şu şekilde:

"Futbol Takımımızın A. Alanyaspor ile oynadığı maçta sağ arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül’ün yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir. Gökhan Gönül’ün tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."





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