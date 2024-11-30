Son dakika: Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş'ta van Bronckhorst dönemi resmen sona erdi. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi 30.11.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İDMANA ÇIKMAMIŞTI! SERDAR TOPRAKTEPE DEVAM EDİYOR

Maccabi Tel Aviv maçı sonrası sıcak saatler yaşayan Beşiktaş'Ta dün planlananan van Bronckhorst ayrılığı bugüne kalmıştı. Hollandalı teknik adam, bugünkü antrenmanda takımın başında değildi. Takımı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe hazırlamıştı.

Hollandalı teknik adam için yapılan açıklamanın devamında; "Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.

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TAZMİNAT İSTEDİ

Gün içinde çıkan haberlerde van Bronckhorst'un ayrılık için alacaklarının tamamını talep ettiği ifade edilmişti. Buna göre Hollandalı teknik adama 2.2 milyon euro ödeme yapılması gündeme gelmişti. Kulüpten tazminat konusunda bir açıklama yapılmadı.

49 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, siyah-beyazlıların başında 12 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 1 de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 20 maça çıktı. Giovanni van Bronckhorst, söz konusu mücadelelerde 10 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

SERGEN YALÇIN İLE İLK TEMAS

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ilk aday olan Sergen Yalçın ile temas kurulduğu yönünde haberler de çıktı.