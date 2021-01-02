Son Dakika | Beşiktaş'ta Ghezzal ve Aboubakar, Kayserispor maçında yok!

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıklarken sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal'ın kadroya alınmadığı belirtildi.

Cezayirli futbolcu, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosuna sakatlığı sebebiyle alınmadı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmaya başlayan Josef ise kadroya alındı.

ABOUBAKAR DA YOK!

Siyah beyazlılarda ayrıca annesinin ölümü nedeniyle Kamerun'a giden Vincent Aboubakar da kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ta iki yıldız futbolunun dışında Ljajic ve Gökhan Töre de Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...