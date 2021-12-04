Son Dakika: Beşiktaş'ta Georges N'koudou şoku! En az 2 ay yok...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kasımpaşa maçında alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan Georges Nkoudou’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun yapılan MR görüntülemesinde ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

2 AY YOK

Fransız oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır.

Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü