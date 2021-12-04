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Son Dakika: Beşiktaş'ta Georges N'koudou şoku! En az 2 ay yok...

#Beşiktaş#Georges Nkoudou#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaşta Georges Nkoudou şoku En az 2 ay yok...

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Georges Nkoudou’nun ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptandığını açıkladı. Fransız futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kasımpaşa maçında alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan Georges Nkoudou’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli futbolcunun yapılan MR görüntülemesinde ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

2 AY YOK

Fransız oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır.

Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

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#Beşiktaş#Georges Nkoudou#Sakatlık

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