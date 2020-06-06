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Haber Giriş: 06.06.2020 - 08:27,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Antalyaspor maçında yok

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Son dakika | Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Antalyaspor maçında yok
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Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou, FTA Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'dan Siyah Beyazlılar'a kötü haber geldi.

Beinsports'un haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Kartal'ın bu sezon başında bonservisini Tottenham'dan 4 milyon Euro'ya aldığı futbolcu, 26 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika | Beşiktaşta Georges-Kevin NKoudou, Antalyaspor maçında yok

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