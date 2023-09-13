Son Dakika: Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in sözleşmesi resmen uzatıldı!

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Gedson Fernandes arasındaki sözleşme, 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, sözleşme yenilediğimiz futbolcumuz Gedson Fernandes’e yeni dönemde başarılar diledi.

Kulübümüzle sözleşme yenileyen Gedson Fernandes, duygularını şöyle ifade etti:

“sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş’ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım.

Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur.

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Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak.”

SIRADA CENK VE SALİH VAR

Yaz transfer döneminin bitmesine iki gün kala, fırsat transferi haricinde yeni bir takviye yapmayacak olan Beşiktaş’ta gözler iç transfere çevrildi.



Daha önce Necip Uysal'la 2 yıllık yeni anlaşma yapan yönetim, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Mert Günok’la masaya oturup, tecrübeli eldivenin sözleşmesini 2025 sezonu sonuna kadar yenilemişti. Ardından Gedson Fernandes’in sözleşmesini, ücretinde ciddi bir iyileştirme yaparak 1 yıl daha uzattı.



YÖNETİMİN ÖNERDİĞİYLE FUTBOLCULARIN İSTEDİĞİ RAKAMLAR ARASINDA FARK VAR



Gedson ve Mert Günok’un ücretinde iyileştirmeler yapılarak uzatılan kontratların ardından tüm dikkatler Cenk Tosun ve Salih Uçan’ın üzerinde yoğunlaştı.

Her iki milli oyuncuyla yeniden anlaşma yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi önerdiği rakamla futbolcuların istediği rakamlar arasında ciddi fark olması üzerine ilk etapta anlaşma sağlayamadı. Türk oldukları için TL bazlı yapılan görüşmelerde, Salih ve Cenk’e en son 30 milyon TL civarında ücret öneren yönetim, her iki oyuncu tarafından da şu an için reddedilmiş durumda.

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Kulislerden edinilen bilgilere göre Salih 40 milyon, Cenk de 45 milyon TL gibi rakamlar üzerinden yeni kontrat istiyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, Cenk ve Salih’le orta yolun bulunacağını ve mutlaka anlaşma sağlanacağını düşünürken, milli futbolcuların önümüzdeki süreçte nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Çünkü her iki futbolcunun da ocak ayı itibariyle istedikleri takımla görüşme hakkı doğuyor.