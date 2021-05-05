Son dakika: Beşiktaş'ta Galatasaray öncesi Adem Ljajic ve Gökhan Töre sevinci! Aboubakar ise...

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile küçük oyunların yer aldığı çalışmalar yaptı.



Dünkü idmanda salonda çalışan Adem Ljajic ile koşu yapan Gökhan Töre, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı. Aboubakar ise antrenmana çıkmadı



Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarınki çalışmayla devam edecek.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...