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GeriFutbol Son dakika: Beşiktaş'ta Galatasaray öncesi Adem Ljajic ve Gökhan Töre sevinci! Aboubakar ise...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaş'ta Galatasaray öncesi Adem Ljajic ve Gökhan Töre sevinci! Aboubakar ise...

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Son dakika: Beşiktaş'ta Galatasaray öncesi Adem Ljajic ve Gökhan Töre sevinci! Aboubakar ise...

Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile 8 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile küçük oyunların yer aldığı çalışmalar yaptı.

Dünkü idmanda salonda çalışan Adem Ljajic ile koşu yapan Gökhan Töre, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı. Aboubakar ise antrenmana çıkmadı

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarınki çalışmayla devam edecek.

Son dakika: Beşiktaşta Galatasaray öncesi Adem Ljajic ve Gökhan Töre sevinci Aboubakar ise...

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