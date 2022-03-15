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Son Dakika: Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi sonrası olağanüstü toplantı

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Beşiktaş Son Dakika
Son Dakika: Beşiktaşta Galatasaray derbisi sonrası olağanüstü toplantı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a ilk yarıdaki yediği gollerle mağlup oldu. Siyah beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi, ilk yarının bitimiyle birlikte stadı terk etti.

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Beşiktaş cephesinde 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası moraller bir hayli bozuktu... Protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.

Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya’nın sahibi olduğu otele geçti. Galatasaray Stadı’nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

TV100'ün haberine göre; Beşiktaş yöneticileri, Ahmet Nur Çebi'nin bulunduğu otelde olağanüstü toplandı.

Galatasaray maçını NEF Stadyumunda Burak Elmas ile seyreden Ahmet Nur Çebi stattan ayrılarak yakınlarda bulunan bir otelde gelmiş ve ikinci yarıyı burda izlemişti. Galatasaray'a 2-0 kaybeden siyah beyazlı yöneticilerinde maç sonunda Çebi'nin bulunduğu otele gittiği ve olağanüstü bir toplantı yaptıkları öğrenildi.

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Nasıl VAR'a gidilmiyor anlamıyorum

Bu arada karşılaşma sonrası Beşiktaş'ta Kanadalı futbolcu Cyle Larin, Galatasaray'da Nelsson'un formasını çektiğini ve neden VAR'a gidilip penaltı verilmediğini anlamadığını söyledi. Larin "Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. İkinci yarıda fırsatlar bulduk. Böyle maçlarda neden önemli pozisyonlarda VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Derbide nasıl VAR'a gidilmiyor. Çok net bir penaltıydı." dedi.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Beşiktaş Son Dakika

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