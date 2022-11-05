Son dakika: Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Masuaku şoku!

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.

Beşiktaş'ta Masuaku sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde kadrodan çıkarıldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray deplasmanında Umut Meraş’ı ilk 11’e sürdü.

Güneş’in bir diğer tercihi ise N’Koudou oldu. Ümraniyespor karşısında maça yedek başlayan N’Koudou, Galatasaray önünde ilk 11’de şans bulurken, Dele Alli ise mücadeleye kulübede başladı.

Siyah-beyazlı takımın Galatasaray maçı 11’i şu şekilde:

Mert Günok - Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş - Josef de Souza, Salih Uçan, Gedson Fernandes - N’Koudou, Cenk Tosun, Weghorst.