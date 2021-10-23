Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi için prim kararı!

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Lig ve Avrupa arenasında peş peşe alınan mağlubiyetler, takım ve teknik ekiple birlikte yönetimin de moralini bozdu. Olumsuz gidişatı tersine çevirmek için Galatasaray karşılaşmasını önemli bir fırsat olarak gören idareciler, oyuncuların motivasyonunu artırmak için düğmeye bastı. Fanatik'in haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte yaptığı toplantı sonrasında derbiye özel prim verme kararı aldı. Bu doğrultuda pazartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmadan 3 puanla ayrılınması halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL ödeme yapılması planlanıyor.

Çebi, idmanı Kocadağ'la birlikte takip etti

Kara Kartal’ın dün yapılan takım antrenmanını yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ’la birlikte derbi öncesi ekibin son durumuyla alakalı olarak teknik direktör Sergen Yalçın’dan bilgi aldı. Takım kaptanları başta olmak üzere birçok futbolcuyla da görüşen Çebi, dev mücadele öncesinde oyuncularına başarılar diledi. Başkan Ahmet Nur Çebi, dünkü idmanı Ümraniye’de takip edip antrenman sonunda oyuncularla tek tek sohbet etti.