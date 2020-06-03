Son Dakika | Beşiktaş'ta futbolculara şok! %50 indirim...

Bu konuda hafta başından beri temaslarını sürdüren Sümer’in, 3 aylık maaş indirimi taleplerinin kabul görmemesinin ardından oyunculara yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve futboldan sorumlu yöneticilerle bir toplantı yapan Sümer ardından futbolcularla bir araya gelerek yeni teklifi açıkladığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak yıldızlardan hem kulübün ekonomik durumu hem de koronavirüs etkisi gerekçe gösterilerek yeni sezondan itibaren kontratlarında yüzde 50 indirim istendiği bildirildi.

Performansa dayalı kontrat...

Futbolcuların ise yüzde 10’luk kesinti yapılmasına olumlu baktığı kaydedildi. Özellikle yabancı futbolcuların maaş indirimi konusunda isteksiz olduğu belirtildi. Öte yandan yönetimin sözleşmesi bitenler için garanti para miktarını düşük seviyede tutup, performansa dayalı bir teklif hazırlığı içerisinde bulunduğu konuşuluyor. (Fanatik)

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