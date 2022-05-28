Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta forvete sürpriz aday! Sörloth’un alternatifi... | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Futbol
Son dakika: Beşiktaşta forvete sürpriz aday Sörloth’un alternatifi... | Transfer haberi
İsmail ER

Beşiktaş, Uruguaylı santrfor Joaquin Ardaiz’i de transfer listesine aldı. Sörloth’un yüksek maliyeti nedeniyle alternatiflere bakan Kartal, İsviçre 2. Ligi’nde bu sezon 20 gol, 4 asist üreten 23 yaşındaki Ardaiz için harekete geçti. Schaffhausen Kulübü bonservis için kapıyı 1.5 milyon Euro’dan açtı.

Haberin Devamı

Bir sezon kiralık oynattığı Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. RB Leipzig’den Alexander Sörloth’un taliplisinin çok, maliyetinin yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren siyah beyazlıların bu bölgedeki gündemine son olarak Uruguaylı oyuncu Joaquin Ardaiz geldi.

23 yaşında ve 1.86 metre boyundaki Ardaiz, bu sezon İsviçre 2. Ligi ekibi FC Schaffhausen’de oynadığı 39 resmi maçta 20 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Schaffhausen’in, sezon başında Lugano’dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Futbol kariyerine ülkesinin Danubio takımında başlayan Joaquin Ardaiz, daha sonra Belçika’da Royal Antwerp, İsviçre’de FC Chiasso, Lugano, İtalya’da Frosinone ve ABD’de Vancouver kulüplerinde forma giydi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta gündem golcü transferi Salih Uçan için takas formülü...Beşiktaş'ta gündem golcü transferi! Salih Uçan için takas formülü...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı
Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Bu hatalar kilo aldırıyor Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

Bu hatalar kilo aldırıyor! Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı
Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

Google telifi için çağrı: Süreç hızlanmalı

#Google
Bu hatalar kilo aldırıyor Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

Bu hatalar kilo aldırıyor! Yemek yerken beyninizi bu taktiklerle kandırın...

#Sağlıklı Beslenme