Son Dakika: Beşiktaş'ta flaş kadro dışı kararı! Takımdan ayrılmayı kabul etmedi ancak...

Yeni sezon takım planlamasını titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta kadro dışı kararı alındı.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Sırp oyuncu Adem Ljajic, kulüp bulamamasının ardından kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.



Adem Ljajic, takımdan ayrılana kadar çalışmalarını başka bir sahada gerçekleştirecek.

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