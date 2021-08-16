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GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş'ta flaş kadro dışı kararı! Takımdan ayrılmayı kabul etmedi ancak...
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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'ta flaş kadro dışı kararı! Takımdan ayrılmayı kabul etmedi ancak...

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Son Dakika: Beşiktaş'ta flaş kadro dışı kararı! Takımdan ayrılmayı kabul etmedi ancak...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Sırp yıldız Adem Ljajic'i kadro dışı bıraktığını açıkladı. Ljajic, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek.

Yeni sezon takım planlamasını titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta kadro dışı kararı alındı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Sırp oyuncu Adem Ljajic, kulüp bulamamasının ardından kadro dışı bırakıldı.

Son Dakika Haberi... Beşiktaşta Adem Ljajic kararı Kadro dışı...
Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı! Kadro dışı...

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Adem Ljajic, takımdan ayrılana kadar çalışmalarını başka bir sahada gerçekleştirecek.

Son Dakika: Beşiktaşta flaş kadro dışı kararı Takımdan ayrılmayı kabul etmedi ancak...

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